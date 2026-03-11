Член Совета по внешней и оборонной политике РФ (СВОП) и бывший сенатор Андрей Климов прокомментировал планы США по вводу войск в Иран. Об этом сообщил «Ридус» .

Специалист назвал соответствующее намерение «непозволительной роскошью» для Соединенных Штатов.

«Они не раз влезали на Ближний Восток — и в Ирак, и в Афганистане 20 лет сидели. Но в итоге наступили бесславные окончания данных авантюр», — напомнил эксперт.

По его словам, подобные ситуации приводили к финансовым потерям и искалеченным жизням военнослужащих, однако политических дивидендов не приносили.