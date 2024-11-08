Член штаба Трампа Туфельд: Илон Маск может получить должность министра

Американский предприниматель Илон Маск имеет шансы занять пост в администрации Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом. Такое заявление сделал член избирательного штаба республиканца, политолог и журналист Игорь Туфельд в программе «Между тем», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, бизнесмена могут назначить на должность министра.

«В отношении Илона Маска — все зависит от него самого. Если он согласится на министерский пост, то он его получит. Но Маск занимается, по его мнению, более серьезными делами», — пояснил политолог.

Кандидатура предпринимателя, добавил Туфельд, в настоящее время находится под вопросом. Такая ситуация — результат позиции самого Маска, отметил политолог.