Член парламента ЮАР Мкива: Израиль следует исключить из ООН за геноцид
Израиль следует исключить из ООН, международных протоколов и конвенций за геноцид населения сектора Газа. Такое мнение выразил член парламента ЮАР Золани Мкива в беседе с RT.
По его словам, Израиль считает себя страной, которая стоит выше законов. Для оказания хоть какого-либо давления на государство требуется по-настоящему беспрецедентная изоляция.
Также Мкива одобрил решение стран, которые официально признали палестинское государство.
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