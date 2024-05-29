Член парламента ЮАР Мкива: Израиль следует исключить из ООН за геноцид

Израиль следует исключить из ООН, международных протоколов и конвенций за геноцид населения сектора Газа. Такое мнение выразил член парламента ЮАР Золани Мкива в беседе с RT.

По его словам, Израиль считает себя страной, которая стоит выше законов. Для оказания хоть какого-либо давления на государство требуется по-настоящему беспрецедентная изоляция.

Также Мкива одобрил решение стран, которые официально признали палестинское государство.

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