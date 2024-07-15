Член ОП Рогов: покушения на экс-президента США Трампа и премьера Словакии Фицо — звенья одной цепи
Член Общественной палаты (ОП) РФ и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал нападение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению Рогова, покушения на бывшего американского лидера и премьер-министра Словакии Роберта Фицо — звенья одной цепи.
«Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов», — подчеркнул он.
Член ОП также отметил, что стрельба по Трампу вряд ли является инициативой одиночки, добавил «Ридус».