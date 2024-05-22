Член ОП Данюк: страны ЕС признают Палестину государством, чтобы дистанцироваться от действий Израиля

О признании государственности Палестины объявили власти Норвегии, Ирландии и Испании. Таким образом страны пытаются максимально дистанцироваться от действий Израиля, сообщил член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.

По словам эксперта, государства вынуждены идти на этот шаг, чтобы не обращать внимание на происходящее в секторе Газа.

Само Палестинское государство не будет создано до тех пор, пока американская сторона внутри Совета Безопасности ООН будет голосовать против, отметил Данюк.