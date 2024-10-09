Член ОП Данюк назвал высказывания Харрис в адрес Путина продолжением безответственной политики США

Член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT назвал высказывания в адрес Владимира Путина от кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис продолжением безответственной политики США.

Эта политика, по словам собеседника, проявляется не только в конкретных действиях, но и в разжигании войны. Харрис использует подобную риторику, чтобы набрать политические очки, считает Данюк.

Член ОП высказал предположение о том, что избирателям в скором времени станет очевидна недоговороспособность представителей Демпартии.