Член ОП Данюк назвал высказывания Харрис в адрес Путина продолжением безответственной политики США

Член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT назвал высказывания в адрес Владимира Путина от кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис продолжением безответственной политики США.
Эта политика, по словам собеседника, проявляется не только в конкретных действиях, но и в разжигании войны. Харрис использует подобную риторику, чтобы набрать политические очки, считает Данюк.
Член ОП высказал предположение о том, что избирателям в скором времени станет очевидна недоговороспособность представителей Демпартии.
Капремонт поликлиники в Дмитрове завершится в 2024 году
Устроившего массовое ДТП под Серпуховом водителя грузовика арестовали
Отоплением обеспечили жилые дома и социальные объекты в Реутове
Театральный коллектив из Ленинского округа вышел в 1/8 финала областного конкурса
Высокопоставленного полицейского задержали в Челябинске
Силовики провели обыски в офисах налоговой в Салехарде и Новом Уренгое
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте