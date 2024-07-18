Член ОП Данюк назвал странным заявление Урсулы фон дер Ляйен о превращении ЕС в оборонный союз

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в случае переизбрания превратить Европейский союз в оборонный блок. В беседе с RT член Общественной палаты России Никита Данюк назвал это заявление крайне странным.

По его словам, Европу хотят в максимально короткие сроки превратить из экономического пространства в «огромную военную базу». Вряд ли эти планы удастся реализовать

Кроме того, Австрия или Швейцария, которые являются частью Европейского союза, не пойдут на такой шаг, отметил Данюк.