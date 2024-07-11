Член ОП Данюк назвал планы США разместить ракеты в ФРГ угрозой безопасности РФ

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал планы США разместить ракеты в ФРГ. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, соответствующее намерение является угрозой безопасности РФ.

«Абсолютно очевидно, что они пытаются сейчас создать определенную военную инфраструктуру как можно ближе к нашим границам», — высказался Данюк.

Он также предположил, что следующим шагом станет размещение оружия в Польше, странах Прибалтики, Болгарии, Румынии. История с Германией — демонстрация конкретных замыслов, считает член ОП.