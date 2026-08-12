Число умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило две тысячи
От лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго умерли более двух тысяч человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник во властных структурах страны.
«Число подтвержденных случаев заболевания Эболой <…> увеличилось до 4449, включая 2061 смертельный исход», — говорится в сообщении агентства.
Ранее стало известно, что разработанные Роспотребнадзором тесты для ПЦР-диагностики вируса Бундибуджио, вызывающего лихорадку Эбола, получили официальную регистрацию.
Высокочувствительная тест-система позволяет выявлять вирус на самых ранних стадиях инфекции, когда симптомы еще сложно отличить от малярии.