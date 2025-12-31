Число казней в США в 2025 году стало самым высоким с 2009 года

The Guardian: в США число казней в 2025 году оказалось самым высоким за 16 лет

В 2025 году число казней в США оказалось самым высоким за последние 16 лет. Об этом сообщила газета The Guardian .

«В общей сложности 47 мужчин были казнены в штатах, где применяется смертная казнь. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году», — подсчитали журналисты.

В материале назвали данные свидетельством самой масштабной волны кровопролития при применении высшей меры наказания в Соединенных Штатах с 2009 года.

По версии The Guardian, резкий рост числа казней еще больше отдалит страну от других развитых государств. В статье добавили, что он особенно заметен на фоне постепенного сокращения применения казни как преобладающей тенденции в США в течение последних 20 лет.

В конце ноября Верховный суд Луизианы выпустил под залог американца, который 27 лет ждал исполнения приговора в камере смертников.