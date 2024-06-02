Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля по ситуации в Газе

Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля о геноциде в Газе

Республика Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде Организации Объединенных Наций по ситуации в Газе. Об этом заявил глава страны Габриэль Борич, его слова передало РИА «Новости» .

«Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в Международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — сказал он.

По словам политика, уже насчитали более 35 тысяч погибших в анклаве, что является «гуманитарной катастрофой».

В конце декабря ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против еврейского государства в конвенции о геноциде из-за происходящего в Газе. Страна призвала суд принять меры в отношении израильского правительства.

Ранее стало известно, что международная юстиция около 14 дней рассматривала дело об обвинении Израиля в геноциде палестинцев. В итоге суд обязал государство предотвратить действия, которые попадают под конвенцию о геноциде в анклаве.