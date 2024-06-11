Четырех преподавателей американского университета ранили на прогулке в Китае

В Китае во время прогулки в парке ранили четырех преподавателей из американского университета Корнелл. Об этом написало Associated Press.

По информации агентства, неизвестный напал с ножом на преподавателей, приехавших в провинцию Цзилинь по программе сотрудничества с университетом Бэйхуа. Насколько серьезны травмы и в чем была причина нападения, пока неизвестно.

О случившемся уведомили Госдепартамент США. Кроме того, команда члена палаты представителей американского конгресса от штата Айова Эшли Хинсон находится на связи с университетом и готова принять меры для возвращения пострадавших на родину.

В октябре 2023 года СМИ писали, что в Пекине ранили ножом сотрудника посольства Израиля. Деталей происшествия не сообщалось. Известно, что мужчина попал в больницу.