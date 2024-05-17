Четыре человека погибли из-за урагана в Техасе | 360°

Мир 17 мая 2024, 12:25 Четыре человека погибли из-за урагана в Техасе

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Ураганные ветры и дожди обрушились на американский штат Техас. В результате сильного шторма погибли минимум четыре человека, сообщил телеканал CBS.

Отмечается, что люди погибли из-за падения деревьев и поваленного ветром крана. Из-за перебоев в подаче электроэнергии миллион домов по всему Техасу остался без света, в центре города зафиксированы значительные разрушения.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», из-за непогоды рейсы в двух крупных аэропортах Хьюстона были отменены.