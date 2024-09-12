Четверых американцев обвинили в шпионаже в пользу России

Присяжные во Флориде признали четырех граждан США виновными в якобы шпионской работе в интересах правительства России. Об этом сообщили на официальном сайте Минюста страны.

«Виновными признали Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства», — отметили в заявлении.

По версии ведомства, американцы якобы работали в интересах России с мая 2015 года по июль 2022 года. Теперь обвиняем грозит до пяти лет тюрьмы. ФБР продолжает расследование дела.

Ранее в Германии задержали двух человек, подозреваемых в подготовке диверсий и в работе на спецслужбы России. По версии обвинения, в 2023 году мужчин завербовали для саботажа путей поставок оружия Украине.