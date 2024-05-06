Чешский певец погиб под колесами поезда после выхода из больницы | 360°

Мир 06 мая 2024, 17:17 Чешский певец погиб под колесами поезда после выхода из больницы Чешский певец Мирослав Имрих погиб под колесами поезда на 72-м году жизни

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В Праге на железнодорожном пути нашли тело 71-летнего чешского певца Мирослава Имриха. Артиста сбил поезд сразу после выхода из больницы, сообщил портал Novinky.

Изначально сообщалось, что Имрих умер в госпитале в ночь с пятницы на субботу. По информации издания, музыкант ушел из больницы и пропал. На его поиски отправили десятки полицейских и вертолет с тепловизором.

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Мирослав Имрих родился 27 марта 1953 года. В 1977-м он присоединился к группе Abraxas вскоре после основания и покинул ее спустя шесть лет. Коллектив выступает и по сей день.

Артист также работал с группой Alarm и танцевальными проектами Tekkknofactory и Tango. В этом году он планировал провести несколько концертов.