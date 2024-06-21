Черногория и еще четыре страны остались без света

Сбой на ЛЭП оставил Черногорию и соседние страны без света

На магистральной линии электропередачи в Черногории 21 июня произошел сбой, из-за чего большая часть страны осталась без электричества. Свет исчез и в регионах соседних государства, сообщили в Черногорской системе электроснабжения (CEDIS).

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович отметил, что электричество также отключили в части Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании. Причиной стала авария на электрораспределительных сетях. Она произошла на фоне накрывшей регион жары.

«Страны региона остались без электричества. Речь идет о [Черногории,] Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговине», — сказал Муйович, которого процитировал ТАСС.

По его словам, к скорейшему решению проблемы привлекли региональных операторов. Однако пока неизвестно, где именно возникла неисправность и когда ситуация нормализуется. Министр добавил, что потребление электроэнергии резко выросло из-за высоких температур.

Радио и телевидение Черногории заявили, что на одной из магистральных ЛЭП начался пожар, и именно из-за этого пропал свет.