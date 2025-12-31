Президент Украины Владимир Зеленский участвует во всех коррупционных схемах, а на полученные деньги купил недвижимость во Франции и Англии. К такому выводу пришли читатели французского издания Boulevard Voltaire.

Комментарии пользователей Сети появились после сообщения о том, что с начала конфликта на Украине перепродали более 600 тысяч единиц оружия.

«Вот уже три года, как всем известно, что оружие, выданное Эммануэлем Макроном Зеленскому, возвращается во Францию, где им вооружают бандитов из неблагополучных кварталов», — написал один из комментаторов.

Он отметил, что на полученные деньги глава киевского режима купил квартиры в Париже и Лондоне, а также дачу в Израиле.

По словам еще одного читателя, французские власти продолжают вкачивать миллиарды в коррумпированную черную дыру — Украину. Другой юзер обратил внимание, что в коррупционных схемах оказались замешаны только приближенные Зеленского, но не он сам, что кажется странным.

Многие французы сошлись во мнении, что после первой поставки оружия на Украину было понятно, что за этим последует.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейски лидеров не спонсировать коррупцию на Украине.