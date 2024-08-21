Чехия начала проверку православных церквей в стране

Комитет по безопасности Сената Чехии призвал правительство и спецслужбы страны проверить Русскую православную церковь и Православную церковь Чешских земель на предмет их возможной причастности к «операциям по распространению российского влияния в стране». Об этом сообщило агентство CTK со ссылкой на председателя комитета Павла Фишера.

По словам политика, свобода вероисповедания и церковные общины не должны использоваться для нелегальных операций по «распространению влияния других государств». Фишер добавил, что использование РПЦ или автокефальной Православной церкви Чешских земель для распространения «влияния России» является нежелательным.

Комитет предложил правительству разработать законопроект, который обеспечит эффективный контроль государства над деятельностью церквей. По словам главы сенатского комитета, новый документ должен предусматривать механизмы, позволяющие избежать злоупотреблений.

Ранее Верховная рада в окончательном чтении приняла закон о запрете УПЦ в стране.