Чавыча и акутак. Чем могут накормить Путина и Трампа на Аляске

На встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске планируют подать блюда, сочетающие элементы русской и американской кухни. Об этом в беседе RT сообщил управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, меню мероприятий на таком уровне часто дополняют элементами высокой гастрономии. На Аляске это могут быть морские деликатесы, мясо диких животных, включая оленину и ингредиенты, характерные для кухни коренных народов севера США.

Березнюк отметил, что с высокой долей вероятности Путину и Трампу предложат блюда из королевского краба и лососевых, в частности чавычи. Также возможны супы из морепродуктов и тушеное мясо лося с пряностями. В качестве десерта для гостей приготовят традиционный акутак, известный как «эскимосское мороженое» с добавлением северных ягод.

В пятницу, 15 августа, Путин и Трамп встретятся на военной базе Эльмендорф — Ричардсон на Аляске. В предстоящем саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.