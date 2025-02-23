Частная китайская школа ввела телесные наказания и оказалась в центре скандала
SCMP: частная школа на юге Китая разрешила учителям бить детей
Частная школа на юге Китая разослала на подпись родителям учеников правила, в числе которых было разрешение бить детей по ладоням и наказывать их стоянием до двух часов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Учебное заведение предложило родителям разрешить наказывать школьников за сон на уроке, невыполнение домашнего задания или плохое поведение. В случае провинностей учеников могли бить по ладоням указкой или линейкой, но не более 10 раз за один проступок.
Разосланные школой документы вызвали громкий скандал. Руководство учебного заведение в свое оправдание заявило, что строгие меры помогут детям стать хорошими и законопослушными гражданами.
Издание добавило, что в том случае, если родители не согласятся с такими правилами, их детей переведут в другой кампус.
Ранее скандал в Китае произошел из-за странной рекламной акции зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom в городе Тайджоу. Его сотрудники перекрасили собак породы чау-чау в тигров. Зоопарк заподозрили в жестоком обращении с животными.