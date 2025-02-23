Частная китайская школа ввела телесные наказания и оказалась в центре скандала

Частная школа на юге Китая разослала на подпись родителям учеников правила, в числе которых было разрешение бить детей по ладоням и наказывать их стоянием до двух часов. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Учебное заведение предложило родителям разрешить наказывать школьников за сон на уроке, невыполнение домашнего задания или плохое поведение. В случае провинностей учеников могли бить по ладоням указкой или линейкой, но не более 10 раз за один проступок.

Разосланные школой документы вызвали громкий скандал. Руководство учебного заведение в свое оправдание заявило, что строгие меры помогут детям стать хорошими и законопослушными гражданами.

Издание добавило, что в том случае, если родители не согласятся с такими правилами, их детей переведут в другой кампус.

Ранее скандал в Китае произошел из-за странной рекламной акции зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom в городе Тайджоу. Его сотрудники перекрасили собак породы чау-чау в тигров. Зоопарк заподозрили в жестоком обращении с животными.