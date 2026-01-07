Часть самолетов группировки НАТО отключили транспондеры

Некоторые самолеты НАТО отключают транспондеры. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

«В частности, с радаров пропал американский Boeing P-8A Poseidon ВВС США», — отметили авторы публикации.

Британский Poseidon MRA1 продолжает кружить между островами Льюиса и Фаррерами.

Авиагруппа ССО США направилась к Фаррерам. Туда же отправился транспортник ВВС США Lockheed Martin C-130JH.

Ранее стало известно, что американская береговая охрана преследует танкер Marinera, следующий под российским флагом. Канал «Военная хроника» сообщал, что захват танкера Marinera с воздуха поддерживают топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США и британский Boeing Poseidon MRA1. В операции также участвуют самолеты специального назначения США Pilatus U-28A Draco

Как сообщило издание The New York Times, танкеры у берегов Венесуэлы начали массово менять флаги на российские.