Часть похищенных боевиками учеников католической школы Нигерии вернулась домой

Более 250 учеников католической школы Нигерии остались в руках похитивших их боевиков. На свободу сбежали 50 девушек, которые добрались до родителей. Об этом со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии сообщил телеканал CNN .

Вооруженная группировка похитила более 300 детей и 12 преподавателей из частной католической школы Святой Марии на севере Нигериии в минушую пятницу, 21 ноября. Среди них оказались десятилетние дети.

По данным организации, 50 несовершеннолетних сбежали в ночь на субботу и уже вернулись домой к родителям.

Вооруженные группировки в Нигерии за последние несколько месяцев, уточнил телеканал, совершили несколько массовых похищений детей с целью получения выкупа. Власти штатов объявили о закрытии федеральных и государственных школ, чтобы уберечь учеников.

По предварительным данным, набеги на населенные пункты устраивает группировка радикальных исламистов.

Похищения детей в Нигерии идут уже несколько лет. В 2021 году президент страны Мухаммаду Бухари объявил, что из-за страха перед нападением школы перестали посещать более 12 миллионов детей.