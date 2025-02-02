CBS предоставит полный текст интервью Харрис американским властям

Полная стенограмма интервью бывшего вице-президента США Камалы Харрис, которое она дала в октябре 2024 года CBS News , поступит в распоряжение Федеральной комиссии по связи (FCC). Материалы запросили в связи с расследованием, сообщил телеканал.

Представители CBS News уточнили, что по запросу ведомства передадут все неотредактированные записи с камер.

Телеканал отметил, что обвинения в редактировании интервью отвергал неоднократно. По версии CBS News, поводом для подозрений стали кадры с двумя частями ответа Харрис на один и тот же вопрос, которые использовали в двух разных передачах.

Трамп обвинял CBS News в редактировании интервью Харрис еще в ходе предвыборной кампании. По его словам, журналисты сделали это, чтобы снизить градус идиотизма в ответах представительницы демократов. Трамп требовал публикации полной версии интервью и подал в суд на телеканал, надеясь на компенсацию в 10 миллиардов долларов.

Немало проблем самой Харрис доставило еще одно интервью — Fox News, — после которого ее раскритиковали и назвали неспособной руководить страной.