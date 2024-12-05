CBS News: золотые монеты, которые были похищены с затонувших испанских парусников, нашли у американского кладоискателя

Полиция США заподозрила американского кладоискателя Эрика Шмитта в похищении золотых монет с затонувших испанских парусников. Об этом сообщило изданием CBS News .

Как уточнил сайт «Аргументы и факты», правоохранители собирали улики на протяжении 2023–2024 годов. За этот период они конфисковали у покупателей Шмитта 37 монет, включая пять, приобретенных представителем аукционного дома. В настоящий момент полицейские продолжают разыскивать еще 13 монет.

Речь идет про 11 судов, которые затонули в 1715 году возле побережья Флориды в результате мощного шторма. Шмитт занимается поисками сокровищ в этом месте уже много лет подряд.