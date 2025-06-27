Campari продаст Cinzano за 100 миллионов евро

Итальянская компания Campari Group, владеющая брендами Aperol, Campari и Courvoisier, продает бренды Cinzano и Frattina, а также бизнес по производству игристых вин компании Caffo Group 1915. Соответствующее объявление разместили на сайте производителя. Сделку планируется завершить до конца 2025 года. Ее сумма составит 100 миллионов евро.

Глава Campari Group Саймон Хант объяснил, что продажа брендов — это часть стратегии по оптимизации портфеля компании. Себастьяно Каффо, директор Caffo Group 1915, добавил, что покупка новых марок укрепит позиции компании на мировых рынках.

В собственность Caffo Group 1915 переходит недавно созданная компания, которой были переданы права на производство и бренды Cinzano и Frattina, а также запасы готовой продукции и производственное оборудование. При этом мощности Campari Group в Аргентине и Италии, где также производятся другие напитки, не были включены в сделку.

Между продавцом и покупателем также будет заключено дистрибьюторское соглашение, по которому Campari Group продолжит распространять продукцию Cinzano на рынках Аргентины, Испании, Мексики, России, Южной Кореи и Южной Африки. Срок действия дополнительного соглашения не уточняется.

Ранее итальянская компания Gruppo Campari потребовала запретить импорт Aperol компанией из Ростовской области. Причина — она занимается поставкой алкоголя самостоятельно, пусть и в ограниченном объеме.