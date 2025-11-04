Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в 84 года

Занимавший пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша — младшего политик Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщил телеканал CNN.

Родные напомнили, что на протяжении всей жизни Чейни страдал от серьезных заболеваний сердца и пережил несколько приступов, а в 2012 году — пересадку главного органа. Свою операцию он назвал «даром самой жизни».

Чейни вошел в историю США как главный борец с терроризмом. С его подачи США начали войну в Ираке в 2003 году, которая привела к падению режима Саддама Хусейна. Конфликт затянулся до 2011 года из-за возникновения повстанческих группировок и закончился выводом американских войск.

В последние годы жизни республиканец резко критиковал нового президента США Дональда Трампа, за что сам подвергся серьезной критике со стороны однопартийцев. Словно в шутку на последних президентских выборах Чейни отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

В 2018 году американский актер Кристиан Бейл предстал перед зрителями в образе вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть». За эту роль артист получил премию «Золотой глобус». На церемонии награждения артист объявил, что хочет отдельно поблагодарить Сатану за то, что дал ему возможность появиться в образе политика.