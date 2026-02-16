Бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров в беседе с «Ридусом» выразил сомнения в реальности воплощения инициативы России о введении внешнего управления Украиной для проведения президентских выборов. Он указал на невозможность реализации подобного сценария в текущих политических условиях.

Идея введения временного административного режима, управляемого третьей стороной, под контролем ООН, может рассматриваться как попытка повлиять на внутреннюю политику другого государства. Однако реальный успех такого начинания зависит от множества факторов, включая международную поддержку и одобрение со стороны большинства стран.

Принятие данного шага вызвало бы серьезные юридические и политические последствия, требующие одобрения всех заинтересованных сторон и участия в переговорах ООН. Возможности для быстрого разрешения конфликта отсутствуют, и предлагаемое решение выглядит преждевременным и неконструктивным.