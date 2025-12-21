Экс-советник Трампа Флинн: за разжиганием войны России и НАТО стоят ЦРУ и МИ-6

Американское ЦРУ и британская МИ-6 вступили в сговор с европейскими разведками для продвижения нарратива о том, что Россия вступит в войну с НАТО. Об этом на своей странице в социальной сети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Так он прокомментировал материал агентства Reuters на основе источников из американской разведки, что Россия планирует захват всей территории Украины и бывших балтийских республик, входивших в СССР, а также установление контроля над Восточной Европой.

«ЦРУ в сговоре с МИ-6 и другими представителями разведывательного сообщества ЕС. Эти и другие поджигатели войны в нашей собственной администрации, а также в конгрессе хотят бесконечной чертовой войны», — написал Флинн.

Он призвал президента Трампа решительно пресечь распространение всех домыслов, которые распространяет разведка.

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что подобные слухи через подконтрольные СМИ распространяет «глубинное государство» с целью сорвать усилия президента США по достижению мира. Ее позицию поддержал американский предприниматель Илон Маск.