Попытки Запада вычеркнуть русскую культуру — это безумие. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил шотландский политический активист, бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей.

Он напомнил, как несколько лет назад на Западе отменяли выступления, на которых звучала музыка Петра Чайковского.

«Это было совершенно безумно. Сейчас это, похоже, прекратилось, и в последнее время я такого уже не видел. Но Россия — это фундаментальная часть европейской культуры», — сказал он.

По его мнению, например, произведения Достоевского сильно повлияли на британцев.

В конце прошлого года Еврокомиссия официально перестала выдавать россиянам мультивизы. Теперь въехать в страны ЕС можно только по однократным разрешениям.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ужесточение правил для россиян носит дискриминационный характер. Последствия таких решений в первую очередь влияют на обычных россиян.