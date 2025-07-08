Бывший офицер ВС США Крапивник заявил, что США будут перенаправлять оружие на Ближний Восток

Офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в беседе с телеканалом «Звезда» высказал мнение, что Украина не сможет противостоять России без применения иностранного оружия. По его словам, сейчас США перенаправляют военную помощь на Ближний Восток.

«Первая вещь — ПВО. Этого мало осталось. В США Patriot производят в маленьких объемах, по 660 ракет в год. Это невозможно нарастить без нового завода. Снаряды могут послать, их производство нарастили до 70 тысяч в месяц», — сказал он.

Крапивник уверен, что Израиль ожидает новая волна противостояния с Ираном, поэтому вся помощь уходит туда. Украина, по его словам, тоже что-то получит, но не в большом количестве.

В заключение собеседник добавил, что это обстоятельство может изменить ход конфликта.