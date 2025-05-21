Бывший главком НАТО призвал провести учения времен холодной войны против Путина

Бывший Верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил возродить масштабные учения Reforger времен холодной войны, чтобы сдерживать президента России Владимира Путина. В колонке для агентства Bloomberg он отметил, что европейские государства должны сыграть в этом ключевую роль.

Учения Reforger проводили с 1969 по 1993 год. Ставридис вспомнил о своем военном прошлом этого периода. Целью практики была демонстрация «подготовки и реализации военных планов НАТО», чтобы создать гарантию способности блока оперативно перебросить военных в Западную Германию в случае противостояния с участниками Организации Варшавского договора.

Ставридис заявил, что следует рассмотреть возобновление таких учений с целью «сдерживания России». В поддержку этой идеи он привел несколько факторов: военные конфликты в Грузии и на Украине, рост оборонных расходов России, а также готовность европейских государств наращивать свои военные бюджеты.

«Как и тогда, это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация в режиме реального времени текущих военных планов, при которой у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками», — сказал он.

По мнению бывшего адмирала, в отличие от времен холодной войны, ключевую роль в новых учениях должна сыграть Европа, прежде всего Германия, Франция и Польша.

При этом США будут отвечать за разведывательную деятельность, кибербезопасность, обеспечение спутниковой связи, а также предоставление новейших технологий, включая ИИ и беспилотные военные системы.