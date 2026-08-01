Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис умер в 84 года

Занимавший пост генерального секретаря ОПЕК с 1979 по 1981 год Рене Ортис умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба объединения на своей странице в социальной сети X .

О причинах ухода из жизни бывшего руководителя не сообщили.

«ОПЕК опечалена кончиной доктора Рене Ортиса, внесшего огромный вклад в нефтяную отрасль стран организации. Секретариат ОПЕК выражает соболезнования семье, друзьям, коллегам и всему семейству ОПЕК», — указали в некрологе.

До прихода в ОПЕК Ортис занимал пост руководителя Государственной нефтяной корпорации Эквадора, а также министра энергетики латиноамериканской страны.

Как сообщило издание El Comercio, соболезнования родным и близким ушедшего из жизни деятеля выразил президент Энергетической палаты Эквадора Роберто Аспиасу. Он подчеркнул, что Ортис посвятил нефтяной отрасли более 40 лет и оставался ведущим экспертом в вопросах добычи углеводородов.

В минувшую пятницу, 31 июля, итальянский футбольный клуб «Милан» сообщил о смерти почетного вице-президента Франко Барези. Шестикратный чемпион страны и чемпион мира умер в 66 лет.