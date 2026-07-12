Бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани ушел из жизни

Экс-эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, управлявший страной 18 лет, ушел из жизни. Об этом сообщила канцелярия мэра в социальной сети Х .

Хамад бен Халифа Аль Тани — отец действующего правителя. Он считался основателем современного Катара, продолжал пользоваться любовью и влиянием в стране даже после передачи власти сыну.

«С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушел из жизни сегодня утром», — заявили в канцелярии.

Причины смерти не уточнялись.

Халифа Аль Тани родился 1 января 1952 года в Дохе — там он вырос и получил образование.