Бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер умер в 101 год

В США скончался Уильям Уэбстер, бывший директор ФБР и ЦРУ. Ему был 101 год. Об этом сообщил Bloomberg .

Семья Уэбстера назвала его «выдающимся человеком», который всю жизнь защищал свою страну и верховенство права.

Уильям Уэбстер — единственный человек в истории разведки и контрразведки США, кто дважды возглавлял ключевые американские спецслужбы: с 1978 по 1987 год руководил Федеральным бюро расследований, а затем, с 1987 по 1991 год, — Центральным разведывательным управлением.

Уэбстер стал федеральным судьей по назначению президента Ричарда Никсона. Позже, при Джимми Картере, он возглавил ФБР. Рональд Рейган сделал его директором ЦРУ. Президент Джордж Буш — старший оставил Уэбстера в этой должности до его выхода на пенсию в 1991 году.

Уэбстер предпочитал, чтобы его называли «судья».