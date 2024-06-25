Бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил, что Ассанжа заставили признать вину

Джулиана Ассанжа вынудили признать себя виновным. Таким мнением с RT поделился правозащитник и бывший британский дипломат Крейг Мюррей.

Он объяснил, что никто в мире не воспринял слова журналиста всерьез. Абсолютно всем очевидно, что Ассанжу просто не оставили другого выхода.

Отметим, что после признания вины заключенного выпустили под залог, и он вернулся в Австралию. Экстрадиции из этой страны нет.