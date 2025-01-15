Бывший армянский депутат Абовян назвал договор с США «катастрофой» для страны

Подписание договора о партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами может привести к выходу Армении из ОДКБ, что станет катастрофическим событием для страны. Об этом ИА НСН сообщил бывший депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Энтони Блинкен поставили подписи под хартией о стратегическом партнерстве. Кроме того, Ереван и Вашингтон заявили о намерении начать переговоры относительно соглашения о сотрудничестве в ядерной энергетике

Этот документ, по мнению собеседника агентства, выгоден исключительно для Соединенных Штатов и НАТО. Армения ничего не выигрывает от него, зато США получают доступ к границе с Ираном. США готовятся усилить свое военное присутствие вблизи Ирана. Этот договор не приносит Армении никаких положительных результатов, наоборот, значительно увеличивает риски для нашей страны, подчеркнул Абовян.