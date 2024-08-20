Бывшей машинистке концлагеря Штуттгоф утвердили условный срок

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Верховный суд Германии утвердил двухлетний условный срок бывшей машинистке нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фюрхнер. Об этом сообщило издание Spiegel.

Фюрхнер признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к убийствам 10 505 человек. По данным следствия, через нее проходила почти вся корреспонденция лагеря. Ранее женщину, которой сейчас 99 лет, приговорили к двум годам условно. Она обжаловала приговор. Адвокаты настаивали на ее невиновности, заявляя, что нет конкретных доказательств, что она знала о злодеяниях.

Штуттгоф располагался на территории современной Польши недалеко от Гданьска.

Весной немецкий биолог-криминалист Марк Бенеке, исследовав находки концлагеря Бухенвальд, рассказал, что абажуры для ламп в нем делали из человеческой кожи.

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