Бывшей машинистке концлагеря Штуттгоф утвердили условный срок
Верховный суд Германии утвердил двухлетний условный срок бывшей машинистке нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фюрхнер. Об этом сообщило издание Spiegel.
Фюрхнер признали виновной в пособничестве и подстрекательстве к убийствам 10 505 человек. По данным следствия, через нее проходила почти вся корреспонденция лагеря. Ранее женщину, которой сейчас 99 лет, приговорили к двум годам условно. Она обжаловала приговор. Адвокаты настаивали на ее невиновности, заявляя, что нет конкретных доказательств, что она знала о злодеяниях.
Штуттгоф располагался на территории современной Польши недалеко от Гданьска.
Весной немецкий биолог-криминалист Марк Бенеке, исследовав находки концлагеря Бухенвальд, рассказал, что абажуры для ламп в нем делали из человеческой кожи.