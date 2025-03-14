Бывшая первая леди Украины Ющенко: никто не хочет мира больше, чем Киев

Бывшая первая леди Украины Екатерина Ющенко дала интервью News.ru в кулуарах XII Глобального Бакинского форума. В ходе беседы она оценила разговоры о завершении конфликта.

По ее словам, Украина, как и Россия, предлагает большое количество условий для мира, однако страны до сих пор не смогли найти компромисс.

«Никто не хочет этого мира больше, чем Украина», — заявила Ющенко.

Она также отметила, что на мирное урегулирование конфликта можно рассчитывать при «изменении ситуации». О каких именно переменах идет речь, бывшая первая леди на уточнила.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в целом российская сторона согласна на перемирие. Однако он указал на необходимость учета определенных нюансов.