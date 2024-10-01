Были надежды на добрые отношения. В Кремле высказались о новом генсеке НАТО

Новый генсек НАТО, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте хорошо известен в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привела «Газета.ru».
«Когда-то были надежды на добрые отношения, но Нидерланды заняли непримиримую позицию по отношению к России», — заявил официальный представитель Кремля.
По его словам, после вступления Рютте в должность генерального секретаря НАТО политика альянса вряд ли существенно изменится.
Бывший премьер-министр Нидерландов стал новым генсеком НАТО 1 октября. Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире альянса. Рютте сменил на посту Йенса Столтенберга. Последний напомнил, что сейчас поддержка Украины со стороны НАТО носит массовый характер, а для ее координации создали специальный штаб.
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