Были надежды на добрые отношения. В Кремле высказались о новом генсеке НАТО

Песков: Нидерланды во главе с Рютте заняли непримиримую для РФ позицию

Новый генсек НАТО, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте хорошо известен в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привела «Газета.ru» .

«Когда-то были надежды на добрые отношения, но Нидерланды заняли непримиримую позицию по отношению к России», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, после вступления Рютте в должность генерального секретаря НАТО политика альянса вряд ли существенно изменится.

Бывший премьер-министр Нидерландов стал новым генсеком НАТО 1 октября. Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире альянса. Рютте сменил на посту Йенса Столтенберга. Последний напомнил, что сейчас поддержка Украины со стороны НАТО носит массовый характер, а для ее координации создали специальный штаб.