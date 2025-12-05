Предложение фракции «Зеленых» изъять замороженные российские активы в пользу Украины не получило поддержку парламента Германии. За отклонение резолюции выступили 455 депутатов, сообщило РИА «Новости».

краине предложили передать замороженные в Европе активы России на сумму более 210 миллиардов евро. При этом депутаты коалиции ХДС/ХСС и СДПГ поддержали аналогичный вариант, предложенный Европейской комиссией.

Против использования резервов высказались представители оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Замглавы фракции АдГ Штефан Койтер назвал предложение «Зеленых» экономически опасным и прямым ударом по интересам Германии.

«У нас есть компании, которые по-прежнему инвестируют в Россию, ведут там бизнес с миллиардными оборотами. Им грозят ответные меры», — сказал он.

Немецкий политик призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатическими способами и отказаться от идеи использовать российские активы.

США также оказывают влияние на страны ЕС, чтобы помешать планам использовать российские активы для предоставления кредита Украине.