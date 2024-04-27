Бродячая собака ворвалась в школу в Бразилии и едва не растерзала ребенка | 360°

Мир 27 апреля 2024, 11:02 Бродячая собака ворвалась в школу в Бразилии и едва не растерзала ребенка Mirror: учитель в Бразилии отбил девочку у забежавшей в школу бродячей собаки

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Бродячая собака бойцовской породы ворвалась в школьный класс в городе Минейрус в Бразилии. Там животное попыталось атаковать 12-летнюю девочку. Отбить ребенка у пса смог педагог, сообщило издание Mirror.

Девочка успела получить травмы. Учитель оказал ей первую помощь и вызывал экстренные службы. Школьницу доставили в больницу со рваными ранами ноги и грудной клетки.

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Собака оказалась бродячей, указали после ЧП местные власти. Как она смогла попасть на территорию школы и забежать в класс, пока не известно. Это еще предстоит установить в ходе проверки. Жизни девочки, по последней информации, ничего не угрожает.

Несколькими днями ранее Daily Mail сообщала о гибели 15-месячного ребенка в городе Эболи на юге Италии. Младенца загрызли два питбуля. Все произошло на глазах его матери. Женщина также получила травмы.