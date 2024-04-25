Бриттни Грайнер пожаловалась на условия пребывания в российской тюрьме | 360°

Мир 25 апреля 2024, 01:40 Бриттни Грайнер пожаловалась на условия пребывания в российской тюрьме Баскетболистка Грайнер призналась, что думала о суициде в российской тюрьме РИА «Новости»

Читать 360 в

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, призналась, что во время тюремного заключения ее посещали мысли о суициде. Об этом американская спортсменка рассказала в интервью телеканалу ABC.

Ведущий спросил у Грайнер, не думала ли она в какой-то момент «покончить со всем этим». Баскетболистка ответила, что одно время не думала, что сможет все это пережить. Она рассказала, что ее содержали в тяжелых условиях. У нее не было мыла и туалетной бумаги, а на матрасе было огромное пятно крови.

Реклама

«Это был момент, когда я почувствовала себя меньше, чем человек», — призналась Грайнер.

Американку задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее багаже обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Против Грайнер возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере.

Суд приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.

При этом уже в декабре Грайнер обменяли на Виктора Бута, который находился в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием.