Бриттни Грайнер пожаловалась на условия пребывания в российской тюрьме | 360°

25 апреля 2024, 01:40
Бриттни Грайнер пожаловалась на условия пребывания в российской тюрьме
Баскетболистка Грайнер призналась, что думала о суициде в российской тюрьме
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, призналась, что во время тюремного заключения ее посещали мысли о суициде. Об этом американская спортсменка рассказала в интервью телеканалу ABC.
Ведущий спросил у Грайнер, не думала ли она в какой-то момент «покончить со всем этим». Баскетболистка ответила, что одно время не думала, что сможет все это пережить. Она рассказала, что ее содержали в тяжелых условиях. У нее не было мыла и туалетной бумаги, а на матрасе было огромное пятно крови.
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«Это был момент, когда я почувствовала себя меньше, чем человек», — призналась Грайнер.
Американку задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее багаже обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом. Против Грайнер возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере.
Суд приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.
При этом уже в декабре Грайнер обменяли на Виктора Бута, который находился в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием.
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