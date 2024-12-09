Британского политика поймали на домогательствах к беженкам с Украины

В столице Шотландии разгорелся скандал. Ярый сторонник Украины, глава городского совета Эдинбурга Кэмми Дей, делал беженкам непристойные предложения, сообщила газета The Telegraph.
Украинки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны чиновника. Дей рассылал им откровенные сообщения в соцсетях и на сайтах знакомств, выспрашивал о сексуальных предпочтениях и звал на свидания. Многие девушки побоялись дать резкий отпор из-за его влияния.
Полиция приняла первое заявление 22 октября и начала расследование. Лейбористская партия Шотландии объявила об отстранении чиновника за неподобающее поведение.
Дей возглавлял местный орган власти с мая 2022 года. Все это время он активно участвовал в проукраинских акциях.
В Германии украинские беженцы подверглись жестокому нападению. Группа подростков зарезала двух приезжих.
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