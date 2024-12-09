Британского политика поймали на домогательствах к беженкам с Украины

Украинки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны чиновника. Дей рассылал им откровенные сообщения в соцсетях и на сайтах знакомств, выспрашивал о сексуальных предпочтениях и звал на свидания. Многие девушки побоялись дать резкий отпор из-за его влияния.

Полиция приняла первое заявление 22 октября и начала расследование. Лейбористская партия Шотландии объявила об отстранении чиновника за неподобающее поведение.

Дей возглавлял местный орган власти с мая 2022 года. Все это время он активно участвовал в проукраинских акциях.

В Германии украинские беженцы подверглись жестокому нападению. Группа подростков зарезала двух приезжих.