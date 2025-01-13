Британское поколение Z разучилось самостоятельно менять лампочки

Родившиеся в период с середины 1990-х до начала 2010-х годов жители Великобритании тратят до 1,3 тысячи фунтов стерлингов ежегодно на оплату услуг по замене лампочек. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании Halfords.

Исследователи обозначили этот пласт населения как «поколение Z». Они отметили, что молодые люди не умеют менять лампочки, из-за чего им приходится каждый год платить мастерам от тысячи фунтов стерлингов.

«Представители поколения Z платят ежегодно до 1,3 тысячи фунтов стерлингов за то, чтобы другие выполняли домашние работы. Например, меняли лампочки», — отметили журналисты.

Примерно четверть британцев в возрасте от 18 до 27 лет отметили, что не стали бы самостоятельно менять лампочку из-за боязни залезть на стремянку, а каждый пятый боится, что лампочка может быть слишком горячей.