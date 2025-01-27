Британским полицейским выдали инструкцию со стоп-словами

Правоохранительным органам в графствах Хартфордшир, Бедфордшир и Кембриджшир на востоке Англии запретили использовать целый ряд выражений со словом «черный», чтобы избежать обвинений в расизме. Об этом сообщила газета The Telegraph .

В материале отметили, что еще в 2023 году для полицейских выпустили специальную инструкцию, в которой запретили употреблять определенные слова. Среди них — «паршивая овца» (black sheep), «черная метка» (black mark) и «черный список» (blacklist).

«Документ предписывает, что такие термины показывают определенные группы людей низшими или высшими по отношению к другим», — уточнили журналисты.

Также сотрудникам полиции рекомендовали вместо «беременная женщина» произносить «беременный человек», называть женатых друг на друге граждан не женой и мужем, а партнерами.

Ранее экипаж круизного лайнера в Австралии встретил пассажиров в униформе Ку-клукс-клана.