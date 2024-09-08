Британские ученые назвали самую загрязненную пластиком страну

Специалисты прибегли к искусственному интеллекту. Они создали самую подробную глобальную модель распространения полимерных отходов в мире. Наиболее сложным стало измерение выбросов пластика из материальных систем и видов деятельности — это мусорные баки, мусоровозы или мусор на улицах, который люди выбрасывают случайно.

По данным специалистов, каждый год мимо системы обработки отходов проходит около 52 миллионов тонн пластика. Больше всего изделий из этого материала выбрасывают жители Индии — это 9,3 миллиона тонн в год. На втором и третьем месте оказались Нигерия и Индонезия.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала регион России с самым грязным воздухом. По ее словам, выбросы в атмосферу там составляют 1,8 миллиона тонн в год.