Британские авианосцы признали уязвимыми перед вражескими ракетами

Авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales оказались уязвимым звеном Королевского флота Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По словам источника, на недавних учениях проверяли способности флота противостоять «подавляющей силе», включая сценарий потопления авианосца.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэви отметил, что технологии производства ракет быстро развиваются, и противнику стало проще обнаружить авианосцы. Например, Китай планирует продолжать развивать дальность своих противокорабельных ракет, а также производить гиперзвуковые комплексы DF-17, что может предоставить серьезную угрозу для западных сил в Тихом океане.

Представители Королевского флота в свою очередь заверили, что корабли защищены новейшими системами обороны, а любые сценарии, в том числе затопления, отрабатываются для обеспечения безопасности Великобритании.