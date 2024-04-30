Британская полиция арестовала агрессивного мужчину с самурайским мечом | 360°

Мир 30 апреля 2024, 13:57 Британская полиция арестовала агрессивного мужчину с самурайским мечом The Guardian: в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на двух прохожих Bodo Marks/dpa / Global Look Press

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Полиция задержала в восточной части Лондона горожанина, который атаковал прохожих самурайским мечом. Из-за его нападений пострадали пять человек, в том числе двое правоохранителей. Об этом сообщила газета The Guardian.

В издании отметили, что 36-летний вооруженный злоумышленник набрасывался на людей рядом со станцией метро «Хейнот».

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«На данный момент мы знаем, что подозреваемый напал на других представителей общественности и двух полицейских», — указали в газете.

В полиции считают, что нападавший не был связан с террористами.

«Люди захотят узнать, что произошло, и мы предоставим дополнительную информацию, как только сможем», — подчеркнул заместитель помощника комиссара Аде Аделекан.

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