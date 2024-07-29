Британия взыщет с миллиардера Авена почти миллион долларов

С российского миллиардера Петра Авена в Великобритании взыщут почти миллион долларов при условии прекращения расследования по делу об уклонении от санкций. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, управляющий имуществом Авена согласился выплатить 963 тысячи долларов, чтобы прекратить расследование британской полиции, которое длится два года.

В соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путем» в британскую казну направят тысячи фунтов наличными. Их изъяли в особняке Авена в окрестностях Лондона.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) пришло к выводу, что Авен использовал счета, принадлежащие его жене и фирмам по управлению недвижимостью, в качестве личной «копилки» для личного финансирования.

Европейский суд общей юрисдикции исключил российского бизнесмена Петра Авена из санкционных списков Евросоюза. Адвокат Мария Ярмуш назвала такое решение началом отмены персональных санкций ЕС.