Британия сообщила об атаках дронов на судно в Красном море

ВМС Британии: беспилотники атаковали либерийское судно рядом с Йеменом

Две атаки беспилотников на судно под флагом Либерии произошли в Красном море неподалеку от берегов Йемена. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в социальной сети X.

«Один беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб. Затем взорвался надводный беспилотник», — уточнили представители управления.

Информация об обнаружении беспилотников поступила от капитана либерийского судна. Он отметил, что экипаж при этом не пострадал.

Сейчас британские власти ведут расследование. В UKMTO рекомендовали судам осторожно проходить в этом районе и сразу же сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее, 18 июня, у берегов Йемена загорелось и затонуло торговое судно. По нему ударили в 106 километрах к юго-западу от порта Ходейда. Экипаж судна успел эвакуироваться. 

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